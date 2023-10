Wjechał BMW prosto do sklepu odzieżowego! Szokujący wypadek w Łodzi

Kierowca BMW wjechał do sklepu odzieżowego. Wypadek na Rzgowskiej w Łodzi

Niemałe zaskoczenie musiała przeżyć właścicielka lub właściciel sklepu z używaną odzieżą w Łodzi, po tym jak okazało się, że wjechał tam kierowca BMW. Jak informuje dzienniklodzki.pl, do wyjątkowo nietypowego, choć jednocześnie niebezpiecznego wypadku doszło w nocy z 21 na 22 października na ul. Rzgowskiej. Według wstępnych ustaleń policji prowadzący auto 49-latek chciał wjechać w ul. Bednarską, ale skręcił kierownicą w przeciwną stronę, po czym staranował witrynę sklepową i wjechał do środka lokalu. O tak później porze w środku nikogo nie było, a że mężczyźnie nic poważnego się nie stało, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Mimo to kierowcy BMW grozi odpowiedzialność karna, bo okazało się, że ma w organizmie ok. 2 promile alkoholu, a do tego prowadził pojazd, nie mając uprawnień.