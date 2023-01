Wjechali w siebie z impetem! 33-latek ranny w wypadku na Retkini

- Przed godz. 20, na skrzyżowaniu ulic Retkińskiej i Zagrodniki, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych - mówi mł. kpt. Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. - W wyniku tego wypadku, jeden z kierowców został poszkodowany. Był to 33-letni mężczyzna, który został przewieziony do jednego z łódzkich szpitali.