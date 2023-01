Kobieta wypadła z balkonu w środku nocy. Zmarła w szpitalu w Łęczycy

Mieszkanka Łęczycy wypadła z balkonu na 2. piętrze. Zmarła w szpitalu

Starsza kobieta wypadła w środku nocy z balkonu i zmarła po przewiezieniu do szpitala w Łęczycy. Informacja o tragicznym zdarzeniu wpłynęła do służb ratowniczych w nocy z niedzieli na poniedziałek, 23 stycznia, po godz. 2, a mundurowi udali się pod blok przy ul. Zachodniej - okazało się, że 95-latka wypadła z balkonu na 2. piętrze budynku. Seniorka zmarła wkrótce po przetransportowaniu do placówki, a sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Łęczycy. - Śledztwo jest prowadzone pod jej nadzorem, a mundurowi wykonali już na miejscu zdarzenia wszystkie czynności - mówi młodsza aspirant Katarzyna Pietrzak z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

O sprawie napisał wcześniej dzienniklodzki.pl.

