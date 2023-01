53-latek zabił swoją matkę. Przerażająca zbrodnia w gminie Zadzim

Mieszkanka gminy Zadzim zginęła z rąk własnego syna, co ujawnili policjanci z Poddębic w województwie łódzkim. W niedzielę, 22 stycznia, po godz. 18, do tamtejszej komendy zadzwonili sąsiedzi ofiary, którzy byli zaniepokojeni, że od dłuższego czasu nie mogą dostać się do domu 78-latki. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, kobieta leżała martwa na wersalce, a jej syn spał w pomieszczeniu obok. - Kontakt z 53-latkiem był utrudniony. Znajdował się pod wpływem alkoholu. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do zabójstwa 78-latki - mówi młodsza aspirant Sylwia Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Mężczyzna usłyszał zarzuty i zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Poddębicach został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Policjanci wyjaśniają pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

