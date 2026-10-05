Wóz strażacki potrącił kobietę na przejściu. 64-latka zginęła na miejscu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-05 22:33

64-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona na przejściu dla pieszych przez wóz strażacki. Do wypadku doszło w poniedziałek po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Zgierskiej w Łodzi.

Ambulans na sygnale wieczorem. O śmiertelnym potrąceniu 64-latki przez wóz strażacki przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. – Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu – przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

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Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

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