Wrocław ma swoje krasnale, a Łódź… koty. Nowa atrakcja na Księżym Młynie

Przy Kocim Szlaku na Księżym Młynie w Łodzi pojawiły się rzeźby kotów. Poukrywane w zakamarkach robotniczego osiedla zwierzaki niemal z dnia na dzień stały się wielką atrakcją tego miejsca.

- Po sukcesie Bajkowego Szlaku i ogromnej popularności łódzkiego Jednorożca, czas na rzeźby kotów na Kocim Szlaku – mówi Martyna Skalska z Urzędu Miasta Łodzi. - To atrakcja nie tylko dla najmłodszych. W poszukiwania futrzaków włączyć się mogą całe rodziny.

Każdy z kotów na Księżym Młynie posiada atrybuty odnoszące się do historii i tradycji tego miejsca. Między zabytkowymi budynkami można spotkać m.in. Kota Kolejowego, pilnującego przejścia przez dawną bocznicę czy Kota Stróżującego, dzierżącego klucze do bramy prowadzącej na Księży Młyn. Ponadto przy jednej z zabytkowych pomp przysiadł kot pijący wodę z miski, na jednym z parapetów zadomowiła się cała kocia rodzina, a nieopodal Akademickiego Centrum Designu, mieszczącego się w dawnej szkole Karola Scheiblera, spotkać można szykującego się do lekcji kota z tornistrem.

Figury kotów na Księżym Młynie wykonał rzeźbiarz Sławomir Micek - artysta, który jest również autorem stojącego przed stadionem przy al. Piłsudskiego pomnika Twórców Wielkiego Widzewa.