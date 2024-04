Wybory samorządowe 2024. Jaka frekwencja w woj. łódzkim? Oficjalne informacje PKW

Przeszła drogę z piekła do nieba

Radiowóz jechał pod prąd trasą S8! Wiemy, co się stało

Pożar w szkole, uczniowie musieli uciekać! Już wiadomo, co się stało

Ci ludzie najczęściej zabijają innych na drogach! Zaskoczenie? To większa plaga niż pijani kierowcy

Według informacji PKW, do godz. 12, frekwencja w woj. łódzkim wyniosła 17,15 proc. Wydanych zostało 318 138 kart do głosowania. Liczba wszystkich uprawnionych do głosowania wyborców wynosi w Łódzkiem 1 854 958.

Najwyższa frekwencja do godz. 12 odnotowana została w pow. opoczyńskim - 22,51 proc. Z kolei w pow. wieruszowskim zarejestrowano najniższą frekwencję w regionie - 14,03 proc. W Łodzi frekwencja do godz. 12 wyniosła 15,99 proc.

Jak mówił szef PKW, w skali kraju frekwencja do południa wyniosła 16,52 proc., czyli ok. 1 pkt proc. więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach w 2018 roku, gdy frekwencja o godz. 12 wyniosła 15,62 proc.

Szef PKW powiedział, że najwyższą frekwencję odnotowano do tej pory w województwach: podlaskim (19,13 proc.), warmińsko-mazurskim (17,78 proc.) i lubelskim (17,73 proc.). Najniższą zaś w woj.: opolskim (14,23 proc.), dolnośląskim (15,04 proc.) i śląskim (15,34 proc.).