Wybory samorządowe 2024. PKW przedstawia frekwencje w woj. łódzkim na godz. 17

Znamy kolejne dane dotyczące frekwencji podczas wyborów samorządowych! Tym razem oddają one stan na godzinę 17. W całej Polsce zagłosowało 39,43% uprawnionych do tego osób. Natomiast liczba ta jest nieco większa w woj. łódzkim. Na ten moment na jego terenie wydano 749 991 kart do głosowania. To 40,43% z wszystkich możliwych.

Dla porównania – najwyższe frekwencje do godz. 17 odnotowano w województwach: świętokrzyskim (42,64%), mazowieckim (42,38%), lubelskim (41,73%). Najniższą frekwencje zaobserwowano w województwach: opolskim (35,01%), śląskim (36,02%) i dolnośląskim (36,93%).

Jak głosowano w Łodzi?

Procent mieszkańców Łodzi, którzy już oddali swój głos jest niższy niż w całym województwie. Wynosi on 35,92%.

Tak wygląda głosowanie Łodzian! Trwają wybory samorządowe 2024