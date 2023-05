Śmiertelny wypadek nad trasą S8 w Piotrkowie. Nie żyje 32-letni motocyklista

W wypadku na wiadukcie nad trasą S8 w Piotrkowie Trybunalskim zginął 32-letni motocyklista, a jego 21-letni pasażerka została ranna. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 maja, ok. godz. 10. Obydwoje jechali motocyklem marki Honda, gdy, według wstępnych ustaleń policji, na łuku ul. Wiatracznej mężczyzna stracił panowanie nad maszyną, która przewróciła się, a następnie uderzył w bariery energochłonne. 32-latek zginął na miejscu, natomiast 21-latka została zabrana karetką pogotowia z obrażeniami ciała do szpitala. Mężczyzna to mieszkaniec powiatu bełchatowskiego, natomiast kobieta jest mieszkanką Piotrkowa Trybunalskiego. - Policjanci pod nadzorem prokuratury wykonali wszelki czynności, które pozwolą na dokładne ustalenia przebiegu wypadku - mówi aspirantka sztabowa Izabela Gajewska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

