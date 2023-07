Agnieszka celowo przejechała swojego chłopaka? Matka zmarłego 25-latka: Za to, co zrobiła, powinna zgnić w więzieniu

Łódź. Śmierć 20-latka na stacji benzynowej. Mężczyźni, którzy wyciągnęli go z auta, zatrzymani

Policja w Łodzi potwierdziła zatrzymanie dwóch mężczyzn, którzy na stacji benzynowej w Łodzi wyciągnęli z auta 20-latka - wkrótce po zdarzeniu chłopak zmarł. Wszystko działo się w nocy ze środy na czwartek, 20 lipca, na ul. Wojska Polskiego. Chłopak podjechał tam swoim renaultem razem z 15-letnią dziewczyną, gdy doszło do ataku. Sprawcy siłą wyciągnęli go z pojazdu, a między zainteresowanymi doszło następie do szarpaniny, po której dwaj 29-latkowie odjechali pojazdem poszkodowanego. Wyskoczyła z niego jeszcze 15-latka, ale tuż po zdarzeniu towarzyszący jej chłopak nagle zmarł. Najpierw oddalił się w kierunku sąsiedniego pasa zieleni, gdzie przewrócił się i już nie wstał - po zgłoszeniu od przypadkowego świadka był jeszcze reanimowany, ale na próżno. Od tamtego czasu trwały poszukiwania mężczyzn, któree zakończył się w nocy z czwartku na piątek, 21 lipca.

- Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany około godziny 19.30. Policjanci dotarli do jego miejsca zamieszkania na terenie Bałut. Podczas przeszukania odnaleźli u niego ponad 18 gramów podejrzanych substancji. Wstępne badania wykazało, że była to metamfetamina. Ponadto odnaleźli dokumenty pochodzące z przestępstwa i jak się okazało skradziony wcześniej rower. Funkcjonariusze zabezpieczyli również renault, którym 20-latek przyjechał na stację benzynową. Drugi z mężczyzn wpadł w ich ręce kilka minut po północy. Jak się okazało po sprawdzeniu go w policyjnych bazach, jest on osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto posiadał przy sobie ponad 8 gramów substancji odurzających - informuje Komenda Miejska Policji w Łodzi.

Jak dodaję mundurowi, mężczyźni zostaną teraz przesłuchani. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 20-latka, aby ustalić, jaka była przyczyna jego śmierci i czy rozbój, jakiego dopuścili się na nim 29-latkowie, miał wpływ na jego zgon.Czynności w tej sprawie wykonujemy pod nadzorem prokuratury Łódź-Bałuty.