W obliczu zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, polskie parafie apelują o zmianę tradycji.

Księża zachęcają wiernych do akcji "mniej śmieci - więcej pamięci", stawiając na duchowe przeżywanie zamiast rywalizacji o wygląd nagrobków.

Zniczodzielnie zyskują na popularności, oferując ekologiczną alternatywę i redukcję odpadów.

Czy Polacy zmienią swoje nawyki 1 listopada? Sprawdź, jak możesz dołączyć do tej inicjatywy!

Dzień Wszystkich Świętych 2025

Już w najbliższą sobotę 1 listopada tysiące Polaków uda się na cmentarze, by zapalić symboliczne światełko w postaci znicza na grobach bliskich. To czas zadumy i jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Od lat można jednak zauważyć, że społeczeństwo zwraca coraz mniejszą uwagę na samo przeżywanie dnia Wszystkich Świętych, a większy akcent stawiany jest m.in. na wygląd nagrobków, jakby był to konkurs. Widzą to również duchowni, którzy proszą wiernych o dołączenie do akcji "mniej śmieci - więcej pamięci".

Ksiądz apeluje do wiernych z ambony w sprawie zniczy

W ostatnim czasie to m.in. parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach w województwie łódzkim zachęcała swoich wiernych do wzięcia udziału w akcji "Mniej śmieci - więcej pamięci".

Zachęcamy, by dołączyć do akcji "Mniej śmieci - więcej pamięci", aby na grobach umieścić żywe kwiaty i jeden znicz a pamięć o zmarłych pielęgnować przede wszystkim w modlitwie - ogłosił na mszy oraz w sieci ksiądz proboszcz Maciej Łazarek, cytuje protal o2.pl.

Celem akcji jest zakończenie rywalizacji między wiernymi o to, kto ma najpiękniej ozdobiony nagrobek. W zamian za to wierni mają skupić się na chrześcijańskich wartościach, które tego dnia są najistotniejsze. Dodatkowo w akcji zachęca się także m.in. do kupowania żywych kwiatów, które nie zaśmiecają planety.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak nie spłonąć na cmentarzu? Pamiętaj o tym na Wszystkich Świętych

Zniczodzielnie coraz popularniejsze

Zniczodzielnia to inicjatywa polegająca na stworzeniu regałów lub stojaków przy cmentarzach, na których można zostawić dobrze zachowane znicze lub osłony do zniczy, tak aby ktoś inny mógł je później wykorzystać. W ostatnich latach miejsca tego typu są coraz popularniejsze, bowiem dzięki wymianie zniczy zmniejsza się ilość odpadów szklanych i plastikowych pozostawianych po okresie świątecznym. Jeśli więc chcesz być eko, sprawdź na swoim cmentarzu czy przypadkiem nie ma regału, z którego można wziąć znicz zupełnie za darmo.