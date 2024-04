Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wiemy kto zdobył najwięcej głosów

Nazwisko kandydata nie pojawiło się na karcie do głosowania. Czy błąd może mieć wpływ na wynik wyborów?

Wybory samorządowe 2024. Wyniki exit poll do sejmiku województwa łódzkiego

Z badania exit poll Ipsos wynika, że wybory do sejmiku województwa łódzkiego wygrał KW Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał 35,6 proc. poparcia. Drugie miejsce przypadło KW Koalicja Obywatelska, który zdobył 31,4 proc. głosów. Na trzeciej lokacie jest KW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL z wynikiem 12,9 proc.

Oficjalne wyniku poznamy dopiero po podliczeniu wszystkich głosów. Do objęcia władzy w województwie łódzkim potrzebne jest 17 mandatów.

Przypomnijmy, że PiS rządził w sejmiku województwa łódzkiego od 2018 roku. Podczas poprzednich wyborów to ugrupowanie zdobyło 17 mandatów, co zagwarantowało samodzielne rządy.

Wybory samorządowe w 2024 roku w skali całego kraju wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Z badania exit poll wynika, że ta formacja wygrała w 6 województwach i zdobyła poparcie aż 33,7 proc. wyborców.

Drugie miejsce w wyborach do sejmików województw zajęła Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie 31,9 proc. Na wyborczym podium znalazła się Trzecia Droga. Na to ugrupowanie w wyborach samorządowych w 2024 roku oddało swój głos 13,5 proc. wyborców. Według badania exit poll Ipsos wynik Konfederacji to 7,5 proc., a Lewicy 6,8 proc.

