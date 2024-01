Wypadek w Rozprzy. Auto 19-latki owinęło się wokół drzewa

19-letnia prowadząca renaulta scenica, uczestniczka wypadku w Rozprzy pod Piotrkowem Trybunalskim, trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 stycznia, ok. godz. 12, gdy dziewczyna jechała razem z dwoma pasażerami drogą krajową nr 91 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Według wstępnych informacji policji w tym samym kierunku przemieszczał się kierujący volkswagenem 38-latek. Mężczyzna prawdopodobnie nie zachował należytej odległości od samochodu nastolatki i uderzył w jego tył, wskutek czego renault wypadł z trasy, uderzając o drzewo i częściowo owijając się wokół konaru. 19-latka trafiła z poważnymi obrażeniami ciała do szpitala, natomiast pozostali uczestnicy wypadku nie zostali ranni. Zdjęcia ze zdarzenia dostępne są TUTAJ.

- 38-latek również trafił do placówki medycznej, ale to dlatego, by pobrać od niego krew do badań. Mężczyzna odmówił najpierw badania alkomatem, a późniejsze wyniki nie były wiarygodne - mówi asp. szt. Izabela Gajewska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.