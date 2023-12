Wywlekli 19-latkę z mieszkania i uwięzili. Horror w Skierniewicach

Tajemnicza śmierć 40-letniego lekarza w szpitalu. Nie odbierał telefonu. Nikt nie wie, co się stało

19-latka została uprowadzona 1 grudnia 2023 roku z mieszkania na terenie Skierniewic. O niepokojącym zdarzeniu poinformowała policjantów 43-latka z Gruzji, matka poszkodowanej. Napastnikami również byli obywatele kaukaskiego kraju. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy natychmiast skontaktowali się z policjantami z wieruszowskiej komendy, KWP w Łodzi, a także ze Strażą Graniczną.

- Szereg sprawdzeń i współdziałanie funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie Wieruszowa. 38, 37 oraz 33-latek zostali przewiezieni do Skierniewic, gdzie trafili do policyjnego aresztu - informuje st. sierż. Aneta Placek-Nowak, rzeczniczka skierniewickiej komendy.

Gruzini porwali 19-latkę i uwięzili w mieszkaniu. Grozi im 5 lat więzienia

Co istotne - uwolniona przez policjantów 19-latka nie wymagała pomocy medycznej, ale była przerażona. W budynku skierniewickiej komendy policji czekała na nią zrozpaczona matka. Funkcjonariuszka ze Skierniewic podaje, że od informacji o uprowadzeniu, do chwili odnalezienia 19-latki minęło 5 godzin.

W minioną niedzielę (3 grudnia 2023) po zebraniu materiału dowodowego prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. 4 grudnia 2023 roku sąd zdecydował, że mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach. - Mężczyźni usłyszeli zarzut pozbawienia wolności 19-letniej kobiety. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia - podsumowuje st. sierż. Placek-Nowak.

