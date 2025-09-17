Z mercedesa prosto w ręce „łowców głów”. Oszust latami ukrywał się w Wielkiej Brytanii

Łódzcy policjanci określani jako „łowcy głów”, namierzyli w Wielkiej Brytanii 45-letniego mężczyznę, ukrywającego się od siedmiu lat. Był on poszukiwany m.in. za udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodami na wnuczka i na policjanta.

  • Łódzcy "łowcy głów" wytropili w Wielkiej Brytanii 45-latka, który przez 7 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
  • Mężczyzna, poszukiwany m.in. za oszustwa "na wnuczka" i "na policjanta" oraz handel narkotykami, został zatrzymany w Leeds.
  • Po ekstradycji do Polski, przestępca stanie przed sądem i odbędzie karę więzienia za liczne, poważne przestępstwa.
  • Jakie inne zarzuty ciążą na 45-latku i ile lat więzienia mu grozi? Sprawdź szczegóły jego kryminalnej przeszłości!

Kilka miesięcy po zatrzymaniu 45-latek, który od 2018 r. był ścigany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu, został przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, mężczyzna ma do odbycia karę więzienia i stanąć przed sądem za inne zarzucane mu poważne przestępstwa.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi, nazywani „łowcami głów”, w lutym 2025 r. ustalili miejsce pobytu poszukiwanego 45-latka.

Mężczyzna od siedmiu lat unikał organów ścigania, jak się okazało, ukrywając się w Wielkiej Brytanii. Zmieniał miejsca pobytu, używał tożsamości nieznanej mu, ale istniejącej osoby, mieszkańca województwa lubelskiego.

– wyjaśniła nadkom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka łódzkiej policji.

Sobieraj dodała, że przełom w poszukiwaniach nastąpił po ustaleniu przez funkcjonariuszy, że mężczyzna może przebywać w Wielkiej Brytanii. Dzięki ustaleniom i międzynarodowej współpracy służb został zatrzymany w lutym 2025 r. w Leeds, gdy jechał swoim mercedesem. Od tej pory trwała procedura ekstradycyjna. Zakończyła się we wtorek (16 września) przekazaniem 45-latka stronie polskiej, a następnie osadzeniem go w areszcie. Mężczyzna ma na koncie długą listę poważnych przestępstw. Grozi mu wiele lat więzienia.

Zatrzymany ma do odbycia wyrok pozbawienia wolności. Zarzuca mu się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i liczne oszustwa. Śledczy przypisują mu udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodami na wnuczka i na policjanta. W ich wyniku oszukane miały zostać setki osób z całej Polski, a łączna wartość strat liczona jest w milionach złotych. Stanie również przed obliczem sądu za handel wewnątrzwspólnotowy narkotykami – marihuaną i heroiną – wyjaśniła rzeczniczka KWP w Łodzi.

