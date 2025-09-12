Na pierwszej rozprawie Sebastiana M., oskarżonego o wypadek na A1, nastąpił nieoczekiwany zwrot.

Oskarżony, za pośrednictwem adwokatki, zaproponował mediacje rodzinom ofiar, na co te wyraziły zgodę.

Sąd wstrzymał odczytanie aktu oskarżenia, czekając na rozwój sytuacji.

Co ta zmiana oznacza dla przebiegu procesu i czy dojdzie do ugody?

Sebastian M. zmienia zdanie. Kiedy początek mediacji?

Do nieoczekiwanego zwrotu akcji doszło na pierwszej rozprawie Sebastiana M., który zaproponował rodzinie ofiar wypadku na A1 - za pośrednictwem swojej adwokatki - mediacje. Druga strona wyraziła na to zgodę, dlatego sąd wstrzymał odczytanie aktu oskarżenia przeciwko mężczyźnie, domniemanemu sprawcy wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem Trybunalskim.

- Chyba następuje zmiana jego stanowiska - mówi "Super Expressowi" mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar zdarzenia. - Wcześniej było tylko: nie, nie, nie i nie było takiego wątku, że on chce z rodziną cokolwiek robić. Moi klienci nie powiedzieli "nie", choć nie mogę jednocześnie przyznać, że się ochoczo na to zgodzili. Czekamy po prostu na dalsze ruchy i zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno rodzina jest zaskoczona, że Sebastian M. tak późno wystąpił z propozycją mediacji, ale nikt się nie sprzeciwił.

Jak dodaje Kowalski, nie wiadomo na razie, kto będzie mediatorem w powyższej sprawie ani nie są również znane inne szczegóły mediacji.

- Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych dni, byśmy rozpoczęli całą procedurę - mówi pełnomocnik rodzin ofiar wypadku na A1.

Za powyższe przestępstwo Sebastianowi M. grozi kara maksymalna 8 lat pozbawienia wolności.