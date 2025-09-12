Wcześniej było "nie". Dlaczego Sebastian M. zmienił zdanie? Adwokat rodzin ofiar wypadku komentuje

Michał Michalak
2025-09-12 14:50

Do czasu zakończenia mediacji nie zostanie odczytany akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. We wtorek, 9 września, przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się pierwsza rozprawa w procesie, w którym mieszkaniec Łodzi będzie odpowiadał za spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Adwokat rodzin ofiar uważa, że Sebastian M. zmienia swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

  • Na pierwszej rozprawie Sebastiana M., oskarżonego o wypadek na A1, nastąpił nieoczekiwany zwrot.
  • Oskarżony, za pośrednictwem adwokatki, zaproponował mediacje rodzinom ofiar, na co te wyraziły zgodę.
  • Sąd wstrzymał odczytanie aktu oskarżenia, czekając na rozwój sytuacji.
  • Co ta zmiana oznacza dla przebiegu procesu i czy dojdzie do ugody?

Sebastian M. zmienia zdanie. Kiedy początek mediacji?

Do nieoczekiwanego zwrotu akcji doszło na pierwszej rozprawie Sebastiana M., który zaproponował rodzinie ofiar wypadku na A1 - za pośrednictwem swojej adwokatki - mediacje. Druga strona wyraziła na to zgodę, dlatego sąd wstrzymał odczytanie aktu oskarżenia przeciwko mężczyźnie, domniemanemu sprawcy wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem Trybunalskim. 

- Chyba następuje zmiana jego stanowiska - mówi "Super Expressowi" mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar zdarzenia. - Wcześniej było tylko: nie, nie, nie i nie było takiego wątku, że on chce z rodziną cokolwiek robić. Moi klienci nie powiedzieli "nie", choć nie mogę jednocześnie przyznać, że się ochoczo na to zgodzili. Czekamy po prostu na dalsze ruchy i zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno rodzina jest zaskoczona, że Sebastian M. tak późno wystąpił z propozycją mediacji, ale nikt się nie sprzeciwił.

Jak dodaje Kowalski, nie wiadomo na razie, kto będzie mediatorem w powyższej sprawie ani nie są również znane inne szczegóły mediacji.

- Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych dni, byśmy rozpoczęli całą procedurę - mówi pełnomocnik rodzin ofiar wypadku na A1.

Za powyższe przestępstwo Sebastianowi M. grozi kara maksymalna 8 lat pozbawienia wolności.

Proces Sebastiana M. z falstartem. Akt oskarżenia nie został odczytany!

Piotrków Trybunalski. Pierwsza rozprawa w procesie Sebastiana M.
