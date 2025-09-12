Porwali go z ulicy, wywieźli z miasta, rozebrali i połamali ręce! Świadkiem horroru dziewczyna Dawida

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-12 12:57

Sceny niczym z gangsterskich filmów rozegrały się na ulicach Krośniewic koło Kutna. Spacerujący ulicą ze swoją partnerką Dawid M. (31 l.) został siłą wepchnięty do samochodu przez zamaskowanych bandziorów, wywieziony poza miasto, rozebrany i pobity. Porywacze połamali mu ręce, grozili podpaleniem. Mężczyznę przed śmiercią uchronili powiadomieni przez kobietę policjanci.

  • W Krośniewicach doszło do porwania mężczyzny na oczach jego partnerki.
  • Ofiara była torturowana: bita, kopana, miała połamane ręce, grożono jej podpaleniem.
  • Policja uwolniła porwanego, a sprawcy, w tym znajomy ofiary, stanęli przed sądem.
  • Poznaj szokujące zeznania jednego z porywaczy i motywy tego bestialskiego czynu.

Krośniewice. 31-latek porwany i pobity. Sprawcy stanęli przed sądem

Był 11 grudnia ubiegłego roku. Dawid M. przechadzał się jedną z ulic w Krośniewicach ze swoją ukochaną. Nagle obok pary pojawił się samochód, z którego wypadło dwóch mężczyzn w kominiarkach. Na ich widok 31-latek rzucił się do ucieczki, ale szybko został dogoniony. Jeden z napastników uderzył go trzonkiem od siekiery, drugi psikał gazem. Siłą wepchnęli go do auta, a następnie wyjechali poza miasto do domu jednego z oprawców.

Tam Dawid M. przeżył piekło. Porywacze kazali mu rozebrać się, po czym przywiązali go do krzesła. Nagiego mężczyznę okładali pięściami, kopali, bili kijem bejsbolowym, którym połamali mu obie ręce. Jeden z nich oblał go wódką, przystawił do niego zapalniczkę i groził, że go podpali. Przed najgorszym uchronili go w ostatniej chwili policjanci, powiadomieni o porwaniu przez partnerkę uprowadzonego mężczyzny. Choć sprawcy byli zamaskowani, kobieta rozpoznała po głosie ich wspólnego znajomego, Wiesława P. (27 l.). To w jego domu rozgrywał się dramat.

Mundurowi pojechali na miejsce i uwolnili dręczonego mężczyznę. Na widok stróżów prawa porywacze zdążyli uciec, ale wkrótce zostali zatrzymani. Prokuratura o porwanie ze szczególnym udręczeniem i pobicie oskarżyła trzech mężczyzn: Wiesława P., Łukasza P. (24 l.) i Adriana T. (21 l.). Ten pierwszy nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Drugi z mężczyzn twierdzi, że w ogóle go na miejscu nie było. Tylko trzeci się przyznał i opisał szczegóły zdarzenia, twierdząc, że to on był najbardziej aktywnym uczestnikiem zdarzenia. Beznamiętnym głosem opowiadał, jak katował Dawida M.

- Uderzyłem go trzonkiem siekiery, ale on sam wsiadł do naszego samochodu, nie było porwania – mówił. - Pojechaliśmy do domu Wiesława, tam kolejny raz uderzyłem Dawida, rozebrałem do naga, przywiązałem do krzesła i połamałem ręce. Krzyczał z bólu.

Z jego wyjaśnień wynika, że do porwania doszło, ponieważ uprowadzony mężczyzna miał wcześniej odgrażać się Wiesławowi P. Jego oprawcy stanęli właśnie przed sądem, gdzie odpowiadają za uprowadzenie połączone ze szczególnym udręczeniem i pobicie, za co grozi im do 25 lat więzienia.

Bestialskie pobicie w Jaworniku Polskim 

Polecany artykuł:

Wzięła córki i zamknęła się w pokoju. Jej partner postrzelił 7-latkę, ale na ty…
Łódź SE Google News
Dawid przeżył horror. Bandyci porwali go z ulicy, wywieźli z miasta, rozebrali do naga i połamali ręce
15 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORWANIE
POBICIE
ŁÓDZKIE