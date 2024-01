Za nami finał WOŚP. Łodzianie okazali się hojni! Jaką kwotę zebrano przy Manufakturze?

Co dalej z Łódzkim Rowerem Publicznym? Miasto rozwiązało umowę z operatorem

Wczoraj Łódź hucznie obchodziła 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na rynku Manufaktury mieliśmy wiele atrakcji. Odbyło się wiele licytacji czy atrakcji. Oczywiście najbardziej uwagę przykuwały koncerty muzyczne. Dla łódzkiej publiczności wystąpili: Danteek, Danzel, Olivier Woźnicki, Heima, DJ KarpYou & Ludwicki Sax (ProDJs Group), Samokhin Band, AGE CONNECT & ROCKAWAY, Sebastian Wojtczak, Bruklin i Nick Sinckler.

Standardowo o 20 wszyscy zebrani obserwowali światełko do nieba.

Jaką kwotę zebrano?

Podczas finału łodzianie mieli okazję wykazać się hojnością, ponieważ tego dnia wolontariusze cały czas zbierali datki do puszek. Jak poinformował nas łódzki sztab, na rynku manufaktury i jego okolicach zebrano ponad milion złotych! To suma pieniędzy z puszek, a przecież do tego należy jeszcze doliczyć aukcje. Według przewidywań przedstawicieli sztabu ta kwota może wynieść 1,3-1,4 mln zł.