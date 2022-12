Pieniądze z ubezpieczenia trafią do banku, a nie mieszkanki Łodzi? Kobieta i jej narzeczony stracili wszystko [ZDJĘCIA]

"Ceny postoju muszą być na odpowiednim poziomie - wjazd samochodem do centrum nie powinien być bardziej opłacalny niż przyjechanie tu komunikacją miejską" - tłumaczy podniesienie cen za parkowanie w Łodzi magistrat. Nowe stawki opłat uchwalono na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Oto, ile wkrótce zapłacimy za godzinę oraz abonament.

Ile wyniesie podwyżka? Oto ceny za parkowanie w Łodzi od 2023 roku:

Podwyżka wyniesie 1 zł za godzinę postoju, która kosztować będzie 5 zł za pierwszą godzinę parkowania. Jest to taniej o złotówkę niż w Krakowie i mniej niż we Wrocławiu i Poznaniu, gdzie kierowcy płacą 7 zł za godzinę parkowania.

druga godzina - 5,5 zł

trzecia godzina - 6 zł

czwarta i każda następna godzina - 5 zł (również te stawki są niższe średnio o 1,5 zł niż w innych dużych miastach Polski).

Jak informuje łódzki magistrat, pojawią się też nowe ceny abonamentów. "Te, nie zmieniane od 2012 r. stawki, podlegały przy obecnej inflacji waloryzacji. Bez zmian pozostanie to, że abonamenty dla mieszkańców obowiązywać będą na cały sektor, a nie - jak to zazwyczaj bywa w innych miastach - na dany odcinek ulicy. Dzięki temu mieszkańcy centrum łatwiej mogą znaleźć miejsce do zaparkowania" - czytamy w komunikacie.

Aby usprawnić płacenie za parkowanie, można skorzystać z jednej z ośmiu aplikacji mobilnych. Płacąc za ich pośrednictwem, opłaty nie musimy wnosić z góry, ani też szukać parkomatu. Wystarczy rozpocząć parkowanie w aplikacji, a po powrocie do auta kliknąć "zakończ" - dopiero wtedy pobierze się nam dokładna kwota za czas, w którym parkowaliśmy samochód. Kontrola odbywa się za pomocą numeru rejestracyjnego pojazdu.

