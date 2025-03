Zabójstwo w domu dziecka! Oliwia miała tylko 16 lat

Do tej zbrodni doszło w maju 2023 roku. Według ustaleń śledczych, Daniel M. przyszedł wieczorem w odwiedziny do mieszkającej w domu dziecka swojej dziewczyny Oliwii. Nastolatka wpuściła go do swojego pokoju przez okno. Tam doszło do kłótni, w trakcie której Daniel M. chwycił za nóż i zadał swojej ukochanej aż 11 ciosów nożem. Potem zaatakował panią Katarzynę i czterech innych wychowanków ośrodka. Daniel M. został zatrzymany niedługo po ataku w swoim domu.

14 października 2024 roku ruszył proces w tej sprawie. Wówczas 20-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sędzia odczytał jego zeznania złożone w trakcie śledztwa. Wtedy przyznał się do zarzutów. Stwierdził, że całą sytuację miała sprowokować Oliwia, która – według jego słów – zarzucała mu, iż ma kochankę.

Czytaj też: 16-latka nie żyje, opiekunka schowała się w łazience. "Z dołu dobiegały krzyki dziewczynek"

Inne spojrzenie na sprawę rzucają jednak słowa matki zmarłej, Agnieszki K. - On był o nią bardzo zazdrosny. Nie pozwalał z nikim się widywać, z nikim rozmawiać – stwierdziła przed sądem.

20-letniemu Danielowi M. grozi dożywocie.

Makabryczny mord w domu dziecka. Daniel M. zrzucił winę na ofiarę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.