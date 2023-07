Prawomocny wyrok ws. brutalnego zabójstwa pod Łowiczem. 16-latka zadźgana na oczach rodziny

Na karę 25 lat więzienia został skazany Eryk S., który zadźgał na oczach rodziny 16-letnią Karolinę z Dzierzgowa pod Łowiczem - jak informuje dzienniklodzki.pl, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest prawomocny. Dziewczyna zginęła 18 czerwca 2020 r. na podwórku przed swoim domem, gdzie wtargnął 22-letni wtedy zabójca. Mężczyzna to były chłopak 16-latki, który nie mógł się pogodzić z tym, że go zostawiła. Od momentu rozstania groził jej i wyzywał w wulgarny sposób, a krótko przez zabójstwem podrzucił na jej posesji siekierę i list z kolejnymi pogróżkami. Feralnego dnia Eryk S. miał przy sobie nóż, którym zaczął bez opamiętania dźgać byłą dziewczynę. Jej krzyki usłyszeli ojciec i brat, ale zanim zdążyli przerwać bestialski atak, napastnik zdążył zadać Karolinie ponad 20 ciosów. To było za dużo, by uratować dziewczynę, która wykrwawiła się na śmierć.

Eryk S. badany przez biegłych psychiatrów

Mimo że morderca został po ujęciu przez policję, do czego doszło wkrótce po zdarzeniu, zabrany do szpitala psychiatrycznego, to w dalszej fazie prokuratorskiego postępowania biegli stwierdzili, że jest osobą poczytalną. W czasie zabójstwa nie znajdował się też pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. Wyrok 25 lat więzienia dla Eryka S. to podtrzymanie werdyktu sądu I instancji.

