Łódź. Mężczyzna, który okradł księdza, poszukiwany

Wiek ok. 25-35 lat, szczupła budowa ciała - to rysopis mężczyzny, który okradł jednego z księży z parafii św. Anny w Łodzi. Do zdarzenia doszło 20 lutego br., ale złodzieja skórzanej torby, w której był też portfel duchownego, nie udało się na razie zatrzymać. Był widziany w dniu przestępstwa na terenie parafii przy ul. Rydza-Śmigłego, gdzie zarejestrowała go również kamera monitoringu.

W czasie zdarzenia poszukiwany był ubrany w czarną, pikowaną kurtkę z kapturem, jasne spodnie jeansowe, czarne buty z białą podeszwą i białą czapkę.

- Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy albo posiadające istotne informacje w przedmiotowej sprawie proszone są o kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 47 841 13 38 lub całodobowo z dyżurnym VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 13 00 lub 47 841 13 01 - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

O sprawie napisał wcześniej "Dziennik Łódzki".

Łódź. Karmiła orangutany naleśnikami. Małpy zachorowały Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.