Potężne zderzenie dwóch osobówek

Kierowca volkswagena nie żyje, 4-letnie dziecko zabrał śmigłowiec! Makabryczny wypadek w Łódzkiem

W Zborowie pod Łaskiem doszło w poniedziałek, 25 marca, do śmiertelnego wypadku, którego ofiarą jest 71-latek. Według wstępnych ustaleń policji jadący volkswagenem mężczyzna doprowadził do zderzenia z audi, którym podróżowały trzy osoby. 4-letnie dziecko zabrał do szpitala w Łodzi śmigłowiec LPR, a do placówki w Bełchatowie trafiła karetką 52-latka.