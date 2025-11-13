W Łodzi doszło w czwartek, 13 listopada, do zderzenia tramwajów na skrzyżowaniu ulic: Piotrkowskiej i Mickiewicza.

W wypadku poszkodowanych zostało 12 osób, z czego 3 trafiły do szpitala z obrażeniami głowy i nogi.

Sprawdź, co było przyczyną zdarzenia i jakie są najnowsze ustalenia policji.

Łódź. Zderzenie dwóch tramwajów. 12 osób poszkodowanych

Trwa akcja ratownicza na skrzyżowaniu ulic: Piotrkowskiej i Mickiewicza w Łodzi, gdzie zderzyły się dwa tramwaje. Do wypadku doszło w czwartek, 13 listopada, przed godz. 13. Jak poinformował "Super Express" asp. szt. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 12 osób zostało poszkodowanych, z których trzy zostały zabrane do szpitala: dwie odniosły obrażenia głowy, a jedna - nogi.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-latka kierująca tramwajem linii nr 3 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na torowisku i uderzyła w tramwaj linii nr 2, który stał na światłach. Prowadzimy teraz w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - mówi Jasiak.

Zarówno kobieta, jak i 53-letni motorniczy z drugiego pojazdu byli trzeźwi.