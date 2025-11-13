Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi! Kilkanaście osób poszkodowanych, pierwsi ranni trafili do szpitala [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-13 14:23

12 osób osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch tramwajów w Łodzi, do którego doszło w czwartek, 13 listopada, przed godz. 13, na rogu ulic: Piotrkowskiej i Mickiewicza. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierująca pojazdem linii nr 2 kobieta nie dostosowała prędkości do warunków panujących na torowisku i uderzyła w tył tramwaju nr 3. Trzech rannych pasażerów trafiło do szpitala.

  • W Łodzi doszło w czwartek, 13 listopada, do zderzenia tramwajów na skrzyżowaniu ulic: Piotrkowskiej i Mickiewicza.
  • W wypadku poszkodowanych zostało 12 osób, z czego 3 trafiły do szpitala z obrażeniami głowy i nogi.
  • Sprawdź, co było przyczyną zdarzenia i jakie są najnowsze ustalenia policji.

Łódź. Zderzenie dwóch tramwajów. 12 osób poszkodowanych

Trwa akcja ratownicza na skrzyżowaniu ulic: Piotrkowskiej i Mickiewicza w Łodzi, gdzie zderzyły się dwa tramwaje. Do wypadku doszło w czwartek, 13 listopada, przed godz. 13. Jak poinformował "Super Express" asp. szt. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 12 osób zostało poszkodowanych, z których trzy zostały zabrane do szpitala: dwie odniosły obrażenia głowy, a jedna - nogi.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-latka kierująca tramwajem linii nr 3 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na torowisku i uderzyła w tramwaj linii nr 2, który stał na światłach. Prowadzimy teraz w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - mówi Jasiak.

Zarówno kobieta, jak i 53-letni motorniczy z drugiego pojazdu byli trzeźwi.

