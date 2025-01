3 miliony złotych zniknęły z kasy sądu! Kulisy procederu bulwersują. Pracownicy robili to prawie 10 lat

Masa atrakcji podczas finału WOŚP. Co przygotowano podczas finału w Łódzkiem?

"Everybody..."

Zduńska Wola. Pożar w RTV Euro AGD. Samozapłon hulajnogi elektrycznej

Strażacy ze Zduńskiej Woli w porę zapobiegli nieszczęściu, po tym jak w sklepie RTV Euro AGD doszło do pożaru. W niedzielę, 26 stycznia, przed godz. 10 mundurowi otrzymali zgłoszenie od pracowników sieci o tym, że w budynku doszło do zadymienia.

- Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że zadymiony jest cały magazyn i część hali sprzedażowej. Strażacy przystąpili do lokalizacji źródła pożaru, ustalając, że doszło do samozapłonu hulajnogi elektrycznej. Był to pojazd, który zwrócił wcześniej sklepowi właściciel z uwagi na jakąś usterkę - relacjonuje st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Strażacy wynieśli hulajnogę na zewnątrz, gdzie ugasili pojazd. Ich dalsze działania sprowadziły się do kontroli temperatury akumulatora w zniszczonym przez pożar sprzęcie i przewietrzenia pomieszczeń sklepu. Wszystkie czynności zakończył się przed godz. 12.30. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Autor: