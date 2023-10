i Autor: shutterstock, policja

Tego się nie spodziewali

Zduńska Wola. Ścigany listem gończym zachwycony profesjonalizmem zatrzymujących go policjantów. Prosi o udzielenie im premii

Do policjantów ze Zduńskiej Woli przyszło pismo z zakładu karnego. Osadzony dziękuje w nim policji! Domaga się premii i pochwały dla policjantów, którzy go zatrzymali. 39-latek był ścigany listem gończym za groźby karalne. - To pierwszy przypadek, gdy zatrzymany dziękuje nam za naszą pracę – mówią w rozmowie z „Super Expressem” zduńskowolscy policjanci.