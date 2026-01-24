Mieszkaniec powiatu bełchatowskiego, będący w kryzysie emocjonalnym, zaginął po wysłaniu pożegnalnych wiadomości.

Policjantki z Zelowa odnalazły go skrajnie wychłodzonego i osłabionego w zaspie śniegu.

Mężczyzna trafił do szpitala, a jego historia podkreśla znaczenie szybkiej reakcji służb.

Zelów. Policjantki uratowały mężczyznę. Rodzina mówiła, że "nic się nie stało"

Zaginiony mieszkaniec powiatu bełchatowskiego został odnaleziony: wychłodzony, przemoczony i bardzo osłabiony, leżąc na polu. Mężczyzna znajdował się w kryzysie emocjonalnym i jak samo powiedział policjantkom, które zobaczyły go w oddali tuż przed zachodem słońca, "miał nadzieję, że nikt go nie znajdzie". Czujność kobiet uratowała poszkodowanemu życie.

We wtorek, 20 stycznia, ok. godz. 14, jego była partnerka, z rozstaniem z którą nie mógł się pogodzić, zgłosiła mundurowym z Posterunku Policji w Zelowie, że otrzymała od niego pożegnalne wiadomości.

- Kobieta obawiała się o jego życie. Policjanci natychmiast udali się pod adres zamieszkania mężczyzny. Na miejscu dowiedzieli się, że wyszedł on wcześniej na spacer z psami i jeszcze nie wrócił. Rodzina nie wiedziała, co mogło się z nim dziać. Funkcjonariusze pomimo zapewnień rodziny, że „na pewno nic się nie stało”, postanowili jednak rozpocząć poszukiwania okolicy - przekazała aspirantka Marta Bajor, rzeczniczka KPP w Bełchatowie.

Historia nie zakończyła się tylko na samym odnalezieniu zaginionego, bo z uwagi na znaczny stopień wychłodzenia został on zabrany karetką do szpitala.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.