Złapał za nóż i sześć razy dźgnął Tomka. Zakrwawiony mężczyzna osunął się na podłogę

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Konsultacja: Alicja Franczuk
2026-06-01 14:57

Zdaniem prokuratury Marcin S. (49 l.) z Pabianic koło Łodzi złapał za kuchenny nóż i w mieszkaniu wspólnych znajomych sześciokrotnie ugodził nim siedzącego na krześle przy stole Tomasza S. (45 l.). Chwilę później zakrwawiony mężczyzna osunął się na podłogę. Nożownik uciekł, ale wkrótce został zatrzymany. W poniedziałek, 1 czerwca, w łódzkim Sądzie Okręgowym rozpoczął się jego proces.

Krwawa jatka w Pabianicach

Piętrowa kamienica przy ul. Moniuszki w Pabianicach. Tuż obok miejscowego targowiska. Jedno z mieszkań na poddaszu zajmuje tam Renata S. (45 l.) i jej partner Tomasz P. (47 l.). Oboje prowadzą towarzyski tryb życia, a goście odwiedzają ich nader chętnie.

10 października 2024 roku kolejne spotkanie w ich lokum w gronie czterech osób zakończyło się tragedią. Oprócz gospodarzy byli tam obecni Tomasz S. i Marcin S.

Był już ranek, kiedy policja otrzymała informacje o ugodzonym nożem pierwszego z tych mężczyzn. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, okazało się, że poza ciężko rannym mężczyzną, w środku są jedynie gospodarze. Brakowało czwartego z gości, Marcina S., który miał być odpowiedzialny za użycie ostrego narzędzia.

Ratownicy medyczni próbowali reanimować poszkodowanego, ale wobec obrażeń byli bezradni. Lekarz po chwili stwierdził jego zgon. Policjanci rozpoczęli poszukiwania nożownika. Znaleźli go kilka ulic dalej. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa.

Polecany artykuł:

Zaskakujący ruch w sprawie adwokata od "trumny na kółkach". Prokuratura o błędn…

Marcin S. stanął przed sądem

W poniedziałek, 1 czerwca rozpoczął się jego proces.

- Oskarżam Marcina S. o to, że w dniu 10 października 2024 roku działając z zamiarem bezpośrednim pozbawiania życia poszkodowanego zadał mu sześć ciosów nożem powodując u niego obrażenia skutkujące jego śmiercią - mówiła prokurator Dorota Grzelińska. Marcin S. do winy się nie przyznał, odmówił też składania wyjaśnień, dlatego sąd odczytał jego zeznania złożone w trakcie śledztwa. Tuż po zatrzymaniu utrzymywał, że w ogóle nie było go w mieszkaniu Renaty S. i Tomasza P.. Dopiero w trakcie kolejnego przesłuchania przyznał, że był obecny w trakcie imprezy, ale to nie on użył noża.

- Obudziłem się i widziałem, że Tomek trzyma zakrwawiony nóż - mówił. - Potem ten drugi mężczyzna spadł z krzesła na podłogę. Był we krwi. Tomek mi powiedział, że mam opuścić ich mieszkanie, co też uczyniłem - dodał.

Zebrane na miejscu dowody i zeznania świadków, zdaniem śledczych przeczą jednak wersji przedstawionej przez oskarżonego. Marcinowi S. grozi dożywocie.

Złapał za nóż i sześć razy dźgnął Tomka
Galeria zdjęć 15

Polecany artykuł:

Brutalne zabójstwo seniorki. 36-latek poderżnął jej gardło. Powód morderstwa sz…
Zabójstwo w Raszynie. Emerytowany pilot zabił Anię na oczach dzieci?!
Sonda
Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROCES
ŁÓDŹ
ZABÓJSTWO