Zaskakujący ruch w sprawie adwokata od "trumny na kółkach". Prokuratura o błędnych ustaleniach

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Alicja Franczuk
Konsultacja: Alicja Franczuk
2026-06-01 14:18

Ta sprawa od początku budziła ogromne emocje. Dwie kobiety zginęły w zderzeniu ze słynnym już Mercedesem łódzkiego adwokata Pawła K., a opinię publiczną dodatkowo oburzyły jego słowa o "trumnie na kółkach". Teraz historia może wrócić na wokandę. Prokurator Okręgowy w Olsztynie wysłał do Prokuratury Krajowej wniosek o rozważenie kasacji od wyroku.

Adwokat nazwała auto ofiar "trumną na kółkach". Został skazany

Chodzi o tragiczny wypadek z 26 września 2021 r. na trasie Barczewo-Jeziorany. Luksusowy mercedes, prowadzony przez Pawła K., czołowo zderzył się z autem, którym jechały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat. Obie zginęły. Po tragedii prawnik nagrał film, który wywołał falę oburzenia. „To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach” - oświadczył wtedy.

W kwietniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał adwokata na dwa lata więzienia i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. W marcu 2026 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził karę do 1,5 roku więzienia, a zakaz prowadzenia pojazdów skrócił do czterech lat. To właśnie ten wyrok wzbudził zastrzeżenia śledczych.

Polecany artykuł:

Kpił z ofiar, ich auto nazwał "trumną na kółkach" i uciekł po wyroku. Paweł K. …

Będzie kasacja od wyroku?

- Prokurator Okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o złożenie kasacji ws. Pawła K. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie co do przebiegu zdarzenia - przekazał „Super Expressowi” prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. - Jako prokuratura okręgowa nie możemy w tej sprawie samodzielnie złożyć kasacji i dlatego z zachowaniem drogi służbowej, taki wniosek skierowaliśmy do prokuratury krajowej - wyjaśnił prok. Brodowski.

Paweł K., po tym jak zapadł prawomocny wyrok, nie zgłosił się do odbycia kary, w związku z czym był ścigany listem gończym. Został zatrzymany przez policję 7 maja. Obecnie przebywa w areszcie w Szczecinie, gdzie prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw narkotykowych, w którym podejrzani są także K. i jego żona.

Sprawa, która zaczęła się od tragedii na drodze i słów o "trumnie na kółkach", znów może mieć ciąg dalszy. Teraz decyzja należy do Prokuratury Krajowej.

Adwokat „od trumien” już w więzieniu. Czeka go półtora roku odsiadki
Galeria zdjęć 27

Polecany artykuł:

Adwokat z Łodzi stanął przed sądem za trumny na kółkach. „Leczę się psychiatryc…
Adwokat z Łodzi stanął przed sądem za trumny na kółkach
Pokój Zbrodni
Oszukiwała starszych ludzi, strzelała nagie fotki na kasie. Gang rozbity | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KASACJA
TRUMNA NA KÓŁKACH
PAWEŁ K