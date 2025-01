Złodzieje ukradli sprzęt WOPR. Trwają poszukiwania sprawców

Złodzieje okradli WOPR. Zabrali drogocenny sprzęt

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 stycznia 2024 roku w bazie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nad Jeziorskiem w Ostrowie Warckim (powiat sieradzki).

Nieznani sprawcy wyłamali zabezpieczenia, weszli do środka bazy i ukradli drogocenny sprzęt. Bezduszni złodzieje ukradli między innymi silnik spalinowy.

O całym zajściu poinformował WOPR Zduńska Wola w mediach społecznościowych.

"Złodzieju a właściwie złodzieje bo było was więcej . Zniszczyliście nam ogrodzenie, zamykanie bramy ale co najgłupsze okradliście nas !!! Skradziono kilka drogocennych rzeczy np. Silnik zaburtowy Yamaha 100KM ordynarnie wycięty z motorówki komplety kół letnich na alufelgach z naszego samochodu itd….. mamy was nagranych wiemy jakim samochodem przyjechaliście . Jak byliście na tyle odważni że okradliście WOPR to liczymy że będziecie odważni to zwrócić a my potraktujemy to jako chwilowy przypływ Głupoty !!! " -poinformowano.

Kradzież sprzętu WOPR. Policja szuka sprawców

Sprawą zajęła się już sieradzka policja, która poszukuje sprawców.

"Skradziono silnik, paliwo, łącznie straty wyceniono na około 50 tysięcy złotych. W tej chwili prowadzone jest dochodzenie, ustalamy, co tam się stało" - przekazała nam rzeczniczka prasowa sieradzkiej policji.

Policja szuka także osób, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców włamania, gwarantując im anonimowość. Należy kontaktować się z numerem alarmowym 112 czy komendę policji w okolicy.

