Zlot Maluchów w Manufakturze. Na rynku zaparkuje ponad 240 kultowych Fiatów 126p!

W tym roku mijają dokładnie 24 lata od zakończenia produkcji Fiata 126p. Od tego czasu ten niewielki samochód dorobił się statusu kultowego. Dla wielu maluch to symbol minionej epoki, a także młodzieńczych, beztroskich lat.

Od 15 lat w Manufakturze organizowany jest wielki zlot tych kultowych samochodów z okresu PRL. Najbliższa edycja odbędzie się już w sobotę (21 września). Miłośnicy małych fiatów spotkają się na rynku Manufaktury, by wspólnie powspominać czasy, gdy na polskich drogach królował ten popularny model. Wcześniej – o godz. 13 z motodromu wyruszy wielka parada maluchów, by ok godz. 13:30 dotrzeć na rynek Manufaktury. Maluchy zostaną tu do godz. 15:30.

W zlocie udział weźmie ponad 240 Fiatów 126p. Będzie można zobaczyć je nie tylko w klasycznej wersji, ale również przerobione na samochody wyścigowe, cabrio czy oklejone naklejkami z różnych stron świata. Zlot Maluchów w Manufakturze to także okazja, by porozmawiać z właścicielami małych fiatów i dowiedzieć się, że tym autem można było jechać całą rodziną z bagażami na dwutygodniowe wakacje, niekiedy przez pół Europy.

