Zmarł po ugryzieniu szerszenia. Na jego żonę spadł kolejny cios...

Łódź. Mężczyzna zmarł po ugryzieniu szerszenia. Żona nie otrzymała odszkodowania

Pięć lat po śmierci męża, którego ugryzł szerszeń, mieszkanka Łodzi doczekała się wyroku ws. odszkodowania - informuje dzienniklodzki.pl. Firma ubezpieczeniowa odmówiła kobiecie wypłaty 39 tys. zł z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, przedstawiając na dowód zapis z karty zgonu. Zgodnie z nim mężczyzna chorował na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę, co miało rzekomo doprowadzić do jego śmierci. Sąd Rejonowy w Łodzi zwrócił uwagę, że denat krótko przed zdarzeniem miał przyjął adrenalinę, co potwierdził lekarz, a świadkowie zeznali, że kilkadziesiąt minut przed zgonem ugryzł go owad, prawdopodobnie szerszeń.

- Zgon nastąpił w wyniku wprowadzenia do organizmu toksyn charakterystycznych dla szerszenia, doszło do natychmiastowej dekompensacji układu krążeniowo-oddechowego i nagłego gwałtownego zgonu - napisał w uzasadnieniu wyroku sąd, który cytuje dziennniklodzki.pl.

Było to równoznaczne z przyznaniem mieszkance Łodzi ww. kwoty, ale ubezpieczyciel odwołał się do sądu wyższej instancji, który ponownie uznał racje kobiety. Wyrok jest prawomocny.