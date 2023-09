Zmiany dla podróżujących z Łodzi do Konstantynowa. Będą utrudnienia na Konstantynowskiej

Trwa remont Konstantynowskiej

Konstantynowska to jedna z wielu remontowanych obecnie ulic w Łodzi. Na odcinku pomiędzy Łodzią a Konstantynowem Łódzkim prowadzone są prace związane z kompleksową wymianą torowiska. Zmieni się tu wiele, przebudowane lub wybudowane od nowa zostaną: torowisko, zwrotnice, sieć trakcyjna, przystanki, odcinki ulic przylegające do linii oraz instalacje podziemne

Siedmiokilometrowy odcinek torowiska przeznaczony do remontu podzielono na dwa fragmenty. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską, od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Tutaj zostanie m.in. przebudowana jednotorowa linia wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, jak również postawiona będzie nowa podstacja wraz z wyposażeniem. Powstaną też trzy zupełnie nowe mosty nad rzeką Łódką. Na konstantynowskim odcinku – od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie – zostanie położone nowe torowisko, na mijankach będą nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii działał będzie zmodernizowany system sterowania ruchem. Na nowych peronach przystankowych staną bezpieczne wiaty z ławkami.

Planowane zakończenie remontu to pierwsza połowa 2024 roku.

Remont Konstantynowskiej. Kolejne utrudnienia od 18 września

Konstantynowska nadal pozostanie zamknięta od ul. Krzemienieckiej do ronda im. gen. Andersa.

Natomiast ruch wahadłowy zostanie wprowadzony na odcinku od zajezdni tramwajowej na Brusie do granic Konstantynowa Łódzkiego, gdzie podczas pierwszego etapu wygrodzona zostanie jezdnia południowa, a na drugim etapie - jezdnia północna.

Wloty ulic Brus, Smulskiej i Przygranicznej zostaną całkowicie zamknięte. Prace mają potrwać trzy miesiące. W tym czasie kierowcy będą musieli skorzystać z objazdów przez Retkinię.

