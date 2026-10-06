Ten bolid bije rekordy! Studenci wycisnęli z litra aż 837 kilometrów [ZDJĘCIA]

Te imponujące maszyny to dzieło członków ekipy Iron Warriors, funkcjonującej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji na Politechnice Łódzkiej. Od niemal piętnastu lat adepci inżynierii skutecznie przekuwają akademicką teorię w realne rozwiązania, projektując pojazdy nastawione na pokonanie jak największego dystansu przy ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię.

Opracowane maszyny zdołały już dwukrotnie ustanowić rekord Polski. Spalinowy wariant Eco Arrow 3 przejechał 837 kilometrów na jednym litrze benzyny, natomiast wynik elektrycznego modelu Eco Arrow 2 Electric oszacowano na aż 2267 kilometrów w przeliczeniu na litr paliwa.

Za sprawą konstrukcji naszych prototypowych pojazdów, czyli ich niewielkiej masy oraz najmniejszych oporów powietrza, staramy się dążyć do jak najmniejszego zużycia paliwa i prądu. Cały czas rozwijamy nasze oba bolidy – spalinowy i elektryczny, wprowadzając w nich różnego rodzaju ulepszenia, aby poprawiać dotychczasowe osiągnięcia – powiedział szef zespołu Hubert Pacyna.

Konstrukcja bolidów Politechniki Łódzkiej minimalizuje opór powietrza

Obydwie zaprojektowane maszyny dysponują trzema kołami, mieszczą wyłącznie kierowcę, a ich sylwetki przypominają spadającą kroplę wody. Osoba sterująca pojazdem musi zajmować pozycję leżącą, co wraz z nowoczesną budową wykorzystującą włókno węglowe drastycznie obniża masę i zapobiega utracie prędkości wskutek oporu powietrza.

Swoim kształtem przypominają kroplę wody, co pozwala ograniczyć opór powietrza. Są zbudowane w pełni z włókna węglowego, dzięki czemu ważą mniej niż 50 kg – wyjaśniła kierująca bolidami Aleksandra Woźniak.

Do napędzania spalinowego modelu Eco Arrow 3 studenci wykorzystali mocno zmodyfikowany silnik wymontowany ze zwykłej podkaszarki do trawy. Natomiast w bezemisyjnym odpowiedniku zamontowano jednostkę napędową przeznaczoną pierwotnie do jednośladów elektrycznych.

Zespół Iron Warriors planuje kolejne rekordowe pojazdy

Obecnie w skład formacji Iron Warriors wchodzi ponad trzydziestu żaków z rozmaitych wydziałów i kierunków Politechniki Łódzkiej. Prace nad maszynami podzielono między specjalistyczne sekcje odpowiedzialne między innymi za mechanikę, elektronikę oraz tworzenie oprogramowania. Ta ostatnia grupa analizuje parametry z odbytych testów, dopracowując zaplecze technologiczne i strategię prowadzenia maszyny.

Zdolni inżynierowie skupiają się już na tworzeniu następnego, jeszcze bardziej zaawansowanego wehikułu. Tym razem priorytetem stała się optymalizacja aerodynamiki oraz precyzyjne dopracowanie struktury karoserii. Twórcy mają ogromną nadzieję, że wiedza pozyskana w trakcie realizacji tych innowacyjnych zadań ułatwi im w przyszłości profesjonalny start w przemyśle motoryzacyjnym.

Mikołaj Marczyk z wizytą u twórców ekologicznych bolidów

Szóstego października, we wtorek, z członkami grupy Iron Warriors spotkał się utytułowany kierowca i rajdowy mistrz Europy, Mikołaj Marczyk. Sportowiec chętnie podzielił się swoimi spostrzeżeniami z młodymi wynalazcami. On sam również może pochwalić się niebywałym wyczynem, ponieważ za kierownicą auta osobowego zdołał przebyć 1338 kilometrów na jednym ładowaniu baterii, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa.

To wyjątkowi studenci, którzy poza tym, że studiują, oddają swojej pasji wolny czas. Ten projekt jest bliski memu sercu. Przyjechałem, żeby dowiedzieć się czegoś od mądrzejszych od siebie i wymienić się doświadczeniami. Dla mnie najbardziej liczy się pasja, bo wierzę, że nasza wiedza może sprawić, że będziemy jako kraj w stanie wejść do światowego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją – powiedział rajdowiec.