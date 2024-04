Znasz autorów kultowych książek science fiction? Dopasuj twórcę do jego dzieła [QUIZ]

Literatura science fiction ma wielu zagorzałych wielbicieli. Dzieła z tego gatunku na stałe zapisały się w historii literatury, a nawet... filmu. Wiele kultowych powieści s-f doczekało się bowiem adaptacji filmowych lub serialowych, przewyższających niekiedy popularnością swoje literackie pierwowzory.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym będziecie mogli sprawdzić, jak dobrze znacie autorów najsłynniejszych książek s-f. Wybraliśmy dla was kultowe tytuły, o których większość z was na pewno słyszała. Wiele z nich zostało zekranizowanych, więc mogliście zetknąć się z nimi również w kinie czy telewizji. Waszym zadaniem będzie dopasować twórcę do jego słynnego dzieła. Do dzieła!