To ofiary wypadku na A1

Śmiertelny wypadek pod Pajęcznem. Kierująca toyotą i jej pasażer nie żyją

Wypadek pod Pajęcznem przyniósł śmiertelny skutek, bo kobieta i mężczyzna, którzy brali w nim udział, zmarli w wyniku poniesionych obrażeń w szpitalu. Wszystko działo się w poniedziałek, 9 października, na drodze krajowej nr 42. 61-latka i jej 50-letni pasażer jechali trasą Nowa Brzeźnica-Kruplin, ale na łuku drogi kobieta zjechała niespodziewanie na przeciwny pas ruchu, wprost pod koła poruszającego się w przeciwnym kierunku samochodu ciężarowego marki Daf. Dla prowadzącego go 58-latka, mieszkańca Radomska, było za późno, by uniknąć zderzenia, w wyniku czego kobieta i mężczyzna zostali ciężko ranni. Obydwoje zostali przetransportowani do szpitala, gdzie tego samego dnia zmarli. Kierujący ciężarówką był trzeźwy.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

- Apelujemy o rozsądek i rozwagę na drodze. Dostosowujmy prędkość do warunków panujących na drodze oraz do własnych umiejętności. Pamiętajmy też, aby w podróż wybierać się wypoczętym, a swoją uwagę skoncentrować na tym, co dzieje się na drodze - proszą mundurowi w komunikacie.