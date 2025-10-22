Zwolnienia grupowe u polskiej legendy handlu. Pracę straci ponad 60 osób

Kryzys w handlu dotyka polskie legendy: Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Łodzi ogłasza likwidację.

Zamykane są kolejne sklepy, a zwolnienia grupowe obejmą ponad 60 pracowników, co jest ciosem dla lokalnej społeczności.

Jakie błędy organizacyjne i konkurencja ze strony dużych sieci doprowadziły do upadku tej stuletniej marki?

Koniec legendy handlu w Łodzi. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" wygasza działalność

W początkach 2026 roku zakończy działalność jedna z najbardziej rozpoznawalnych łódzkich sieci handlowych, a mianowicie Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem". Jak informuje Gazeta Wyborcza, spółdzielnia poinformowała o likwidacji części swoich sklepów oraz o planowanych zwolnieniach grupowych, które mają dotknąć ponad 60 osób.

Wiadomo już, że spółdzielnia rozpoczęła w ostatnim czasie proces likwidacji – zamykane są kolejne sklepy, m.in. przy ul. Traktorowej, ul. Dąbrowskiego (zamknięcie zaplanowane na 25 października), a także market przy ul. Rojnej.

Przyczyny degradacji sieci to m.in. strukturalne błędy organizacyjne: po podziale jednej dużej spółdzielni na aż 14 mniejszych jednostek, firma utraciła skalę działania, co utrudniło konkurowanie z dużymi sieciami detalicznymi.

Likwidacja Społem w Łodzi. Pracę straci mnóstwo osób

Niestety, ale proces likwidacji przewiduje przeprowadzenie zwolnień grupowych obejmujących co najmniej 60 pracowników. Dodatkowo dla klientów, zwłaszcza stałych i starszych, którzy przyzwyczajeni byli do lokalnych sklepów "Społem" na osiedlach, zamykanie placówek to również duża zmiana dotycząca nie tylko punktu zakupowego, lecz także utrata miejsca znanego od dekad.

Społem - od powstania po kres działalności

Społem w Łodzi to marka z ponad stuletnią tradycją. W obecnej formie funkcjonuje od 2001 roku, kiedy na skutek połączenia dwóch spółdzielni spożywców (Bałuckiej i Górna) powstała PSS Społem. Sieci spółdzielcze działają jednak nie tylko w Łodzi. Sklepy Społem można znaleźć w wielu innych polskich miastach – od Warszawy, Krakowa i Poznania, aż po mniejsze miejscowości w kraju. Co ciekawe, choć czasy świetności Społem minęły wraz z rozwojem dużych sieci handlowych, dla wielu Polaków owe sklepy pozostają symbolem dawnych, lokalnych zakupów i częścią historii codziennego życia.

