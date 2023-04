i Autor: Shutterstock W fatalny sposób zakończyło się zwrócenie uwagi przez 30-latka kierowcy peugeota, który "palił gumę" na jednej z ulic w Bełchatowie, zdj. ilustracyjne

Niesłychane zdarzenie

Zwrócił uwagę 20-latkowi. Wylądował na ziemi kilkadziesiąt metrów dalej i skończył w szpitalu!

W fatalny sposób zakończyło się zwrócenie uwagi przez 30-latka kierowcy peugeota, który "palił gumę" na jednej z ulic w Bełchatowie. Gdy mężczyzna zbliżył się do wirującego samochodu, jego prowadzący zwolnił hamulec, a auto ruszyło z miejsca, uderzając w poszkodowanego, który przejechał na masce kilkadziesiąt metrów, by wylądować na ziemi i trafić do szpitala.