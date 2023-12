Żydzi z Łodzi odpowiedzieli Braunowi. I to jak! Ich wideo podbija internet

Zaszlachtował przyjaciela, podpalił i chciał go zjeść. "Planowałem obsmażyć jego serce i wątrobę"

Poseł Grzegorz Braun nie musiał długo czekać na ripostę środowiska żydowskiego po swojej bulwersującej akcji w Sejmie. Skandaliczne zachowanie polityka postanowili skomentować, ale w skrajnie odmiennej formie, członkowie Gminy Żydowskiej w Łodzi - Kehila Kedosza Łódź. Po tym jak media obiegło nagranie z Braunem w roli głównej, który za pomocą gaśnicy proszkowej ugasił świece zapalone z okazji święta Chanuka, do internetu trafiło kolejne wideo. Widzimy na nim członków Gminy, którzy świętują Chanukę, używając do tego celu "6. świeczki", czyli... kolejnej gaśnicy. W trwającym niespełna kilkadziesiąt sekund filmiku bierze udział kilku mężczyzn, z których jeden trzyma w rękach czerwony przedmiot, podnosząc go raz w górę, raz w dół, z uśmiechem na twarzy.

- Ten widok to wspaniałe zakończenie tego przykrego dnia - napisała jedna z osób komentujących nagranie.

Grzegorz Braun nie zamierza przepraszać

Równie przykre konsekwencje czekają teraz Grzegorza Brauna. Poseł wybrany do Sejmu z list Konfederacji został już ukarany odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku, a Prezydium niższej izby parlamentu upoważniło Kancelarię do poinformowania o zdarzeniu prokuratury. Tymczasem sam zainteresowany nie widzi w swoim zachowaniu żadnych kontrowersji i nie zamierza za nie przepraszać.

- To ja położyłem kres celebracji rasistowskiego kultu. Ja się owszem, boję, kary Bożej, za ewentualne przeniewierstwa, których, co nie daj Boże, mógłbym się dopuścić. A byłoby moim przeniewierstwem tolerowanie, ignorowanie satanizmu tuż pod moim okiem - powiedział polityk w rozmowie z "Super Expressem".