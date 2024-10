52-latka zabita, jej mąż nie przeżył w wypadku. To on stoi za zbrodnią? Zginęli tego samego dnia [ZDJĘCIA]

Reanimacja nie pomogła, obrażenia okazały się zbyt poważne - w Chrząstówku pod Łęczycą doszło do śmiertelnego wypadku. Jego ofiarą jest 21-letni kierowca volkswagena passata. We wtorek, 29 października, ok. godz. 23.30 mężczyzna jechał prostym odcinkiem drogi powiatowej Topola Królewska-Kłodawa w kierunku Dąbia. Według wstępnych informacji policji zjechał nagle, z nieustalonych jak na razie przyczyn, na lewą stronę jezdni, po czym uderzył w przydrożne drzewo, ginąc na miejscu.

Jak poinformował bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, na miejscu interweniowały trzy zastępy strażaków. Po dojeździe na miejsce mundurowi ewakuowali 21-latka z pojazdu i przystąpili do reanimacji, pomagając załodze karetki pogotowia. Na uratowanie życie kierowcy była jednak za późno.

- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łęczycy. Zmarły był mieszkańcem powiatu łęczyckiego - powiedział "Super Expressowi" aspirant sztabowy Mariusz Kowalski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Jak dodał, od początku 2024 roku na drogach powiatu łęczyckiego doszło do 21 wypadków, w których 29 osoby zostały ranne, a 3 poniosły śmierć.