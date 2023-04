27-latek płonął żywcem przed domem! Znalazła go matka

18-latek wbił się autem w drzewo i zniknął. Nagle we wsi usłyszano przeraźliwy krzyk kobiety

27-latek z Łodzi płonął żywcem przed domem. Wcześniej sam się podpalił

27-latek z Łodzi został ciężko ranny, po tym jak oblał się łatwopalną substancją i podpalił, co zrobił zresztą przed swoim domem. Wszystko działo się w czwartek, przed godz. 13.30, na ul. Akacjowej na Bałutach. To wtedy poszkodowanego znalazła jego matka, choć poparzony mężczyzna znajdował się już w budynku, a płomienie, które objęły jego ciało, zostały w nieznanych okolicznościach ugaszone. Kobieta wezwała na miejsce służby ratownicze, a śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał 27-latka do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. - Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - mówi młodsza aspirantka Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

