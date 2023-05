Klaudia i Laura rozdzielone po urodzeniu. Rodzice nie mogli nic zrobić, ale nie to było najgorsze. "Żadne słowa nie opiszą, co wówczas przeżywaliśmy"

34-latek spłonął na kuchence gazowej na oczach matki. Prokuratura ujawnia, co się stało

34-latek, który spłonął na kuchence gazowej w mieszkaniu przy ul. Próchnika w Łodzi, nie żył już wcześniej - informuje tamtejsza prokuratura. Do makabrycznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek, 11 maja, gdy matka mężczyzny poszła już spać. 62-latkę obudził jednak swąd spalenizny, która wychodziła z kuchni. Gdy weszła do pomieszczenia, ciało jej syna leżało na kuchence gazowej i płonęło. Kobieta zdołała sama ugasić pożar i wezwała służby ratownicze, ale na pomoc było za późno - po dotarciu na miejsce straży pożarnej zwłoki denata były już częściowo zwęglone. Sprawą zajęła się prokuratura, która zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok - z jej wstępnych wyników można wywnioskować, że 34-latek zmarł, ale zanim opadł na kuchenkę gazową, a jego ciało objęły płomienie. Jak informują śledczy, nie wchodząc w szczegóły, mężczyzna był poważnie chory, co mogło doprowadzić do jego zgonu jeszcze przed pojawieniem się pożaru.

