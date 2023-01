i Autor: KP PSP w Łowicz 4-letnia dziewczynka trafiła śmigłowcem LPR do szpitala, po tym jak matka uderzyła w Strzelcewie pod Łowiczem w drzewo

Dramat w Strzelcewie

4-letnią dziewczynkę zabrał śmigłowiec! Jej matka rozbiła się o drzewo pod Łowiczem [ZDJĘCIA]

4-letnia dziewczynka trafiła śmigłowcem LPR do szpitala, po tym jak matka uderzyła w Strzelcewie pod Łowiczem w drzewo. Jak informuje tamtejsza policja, do wypadku doszło w poniedziałek, 2 stycznia, ok. godz. 13, gdy prowadzony przez kobietę opel meriva zjechał nagle z drogi. Jej córka została przetransportowana do placówki w Łodzi, 31-latka trafiła do Łowicza.