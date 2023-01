Potrącenie księdza na przejściu w Skierniewicach

Z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala ksiądz Bogusław Z. ze Skierniewic, który został potrącony na przejściu dla pieszych przez pijanego 26-latka. Do wypadku doszło w piątek, 30 grudnia, ok. godz. 17, na ulicy Strobowskiej. 82-letni duchowny był w drodze na mszę i wjechał rowerem na pasy, gdzie staranował go mężczyzna prowadzący renaulta. - Kochani zwracamy się do Was z prośbą o modlitwę za ks. Bogusława Z., który jadąc do kościoła na Wieczorną Mszę Św., uległ wypadkowi i przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Polecamy ks. Bogusława w modlitwach dobremu Bogu, aby obdarzył go potrzebnymi łaskami. Niech ten, który każdego dnia zanosi Chrystusa chorym, otrzyma od nas dziś wsparcie w modlitwie, którego tak bardzo mu teraz potrzeba - poinformowała na swoim profilu facebookowym Parafia Wojskowa pw. Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach.

26-latek z renaulta był pijany

Przybyli na miejsce wypadku policjanci ujawnili, że 26-latek, również mieszkaniec Skierniewic, miał we krwi 0,66 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał w związku z tym zarzuty spowodowania wypadku drogowego i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowiedzialność za zdarzenie można jednak również grozić poszkodowanemu księdzu.

- Będziemy badać, czy 82-latek, wjeżdżając na przejście dla pieszych rowerem, nie popełnił wykroczenia - mówi nadkomisarz Magdalena Studniarek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

