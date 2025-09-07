Auto zatonęło w stawie pod Wieluniem. Zginęło dwóch mężczyzn. Wiemy już, kim byli

2025-09-07 16:27

Wracamy do tragedii koło Wielunia. W stawie na jednym z pól uprawnych znaleziono citroena, a w nim ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 39 lat. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Już wiadomo, kim były ofiary. Szczegóły podajemy poniżej!

W sobotę, 6 września, po godzinie 7 rano dyżurny wieluńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Na jednym z pól uprawnych w miejscowości Drobnice, w gminie Osjaków, w stawie znaleziono zanurzonego citroena.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W trakcie sprawdzania pojazdu dokonano dramatycznego odkrycia – w środku znajdowały się ciała dwóch mężczyzn. Jak ustalono, byli to mieszkańcy powiatu wieluńskiego w wieku 18 i 39 lat.

- Obecnie na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wykonują czynności procesowe m.in. wykonują oględziny, zabezpieczają wszystkie ślady, ustalają i przesłuchują świadków. Zebrany materiał dowodowy posłuży do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia – informuje asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Okazuje się, że ofiary były druhami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobnicach. „W zdarzeniu tym zginęło dwóch druhów naszej jednostki” – przekazali strażacy na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W związku z tragedią OSP Drobnice ogłosiła dzień 7 września 2025 roku dniem żałoby. „Prosimy wszystkie jednostki OSP o opuszczenie flagi państwowej do połowy masztu” – poinformowano w komunikacie.

Druhowie Karolina i Łukasz zginęli w drodze do śmiertelnego wypadku
