Auto zatonęło w stawie pod Wieluniem. Zginęło dwóch mężczyzn. Wiemy już, kim byli

6 września w Drobnicach znaleziono w stawie na polu uprawnym samochód marki Citroen, w którym znajdowały się ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 39 lat.

Ofiary to druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobnicach.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tragedii.

OSP Drobnice ogłosiła 7 września dniem żałoby i zaapelowała o opuszczenie flag do połowy masztu we wszystkich jednostkach OSP.

W sobotę, 6 września, po godzinie 7 rano dyżurny wieluńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Na jednym z pól uprawnych w miejscowości Drobnice, w gminie Osjaków, w stawie znaleziono zanurzonego citroena.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W trakcie sprawdzania pojazdu dokonano dramatycznego odkrycia – w środku znajdowały się ciała dwóch mężczyzn. Jak ustalono, byli to mieszkańcy powiatu wieluńskiego w wieku 18 i 39 lat.

- Obecnie na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wykonują czynności procesowe m.in. wykonują oględziny, zabezpieczają wszystkie ślady, ustalają i przesłuchują świadków. Zebrany materiał dowodowy posłuży do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia – informuje asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Okazuje się, że ofiary były druhami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobnicach. „W zdarzeniu tym zginęło dwóch druhów naszej jednostki” – przekazali strażacy na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W związku z tragedią OSP Drobnice ogłosiła dzień 7 września 2025 roku dniem żałoby. „Prosimy wszystkie jednostki OSP o opuszczenie flagi państwowej do połowy masztu” – poinformowano w komunikacie.