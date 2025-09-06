Makabra pod Wieluniem. Samochód zatonął w stawie, w środku zwłoki dwóch mężczyzn

Wszystko działo się w sobotę, 6 września. Po godzinie 7, dyżurny wieluńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, które wstrząsnęło lokalną społecznością. W miejscowości Drobnice, w gminie Osjaków, na jednym z pól uprawnych, w stawie znaleziono zanurzonego citroena. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe, które dokonały makabrycznego odkrycia.

W trakcie sprawdzania pojazdu odkryto ciała dwóch mężczyzn. Jak ustalono, byli to mieszkańcy powiatu wieluńskiego w wieku 18 i 39 lat. Tożsamość ofiar nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęły się intensywne działania policji pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

samochód osobowy zderzył się z motocyklem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zwłoki w zatopionym aucie pod Wieluniem. Prokuratura przejmie śledztwo

„Obecnie na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wykonują czynności procesowe m.in. wykonują oględziny, zabezpieczają wszystkie ślady, ustalają i przesłuchują świadków. Zebrany materiał dowodowy posłuży do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia” – informuje asp.sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.