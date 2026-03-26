Babcia obezwładniona gazem, jej 8-letni wnuk porwany! Szokujące kulisy dramatu pod Zgierzem

Alicja Franczuk
2026-03-26 11:56

Dramatyczne sceny rozegrały się w okolicach Zgierza. Dwójka napastników włamała się do domu. Tam gazem pieprzowym obezwładnili 62-letnią kobietę i uprowadzili 8-letniego chłopca! Funkcjonariusze szybko zlokalizowali sprawców tego szokującego zdarzenia i uwolnili dziecko. Okazało się, że za wszystkim stała matka chłopca. Kobieta trafi za kratki.

Porwali dziecko od babci

Do zdarzenia doszło 13 marca pod Zgierzem. 41-latka oraz jej 50-letni partner pałkami rozbili szybę okna balkonowego i wdarli się na teren domu. Tam spryskali 62-letnią babcię chłopca gazem pieprzowym, a następnie zabrali 8-latka ze sobą.

Policjanci natychmiast ruszyli na poszukiwania. Okazało się, że 41-latka, która włamała się do domu, jest matką porwanego chłopca, posiadającą ograniczone prawa do opieki nad dzieckiem.

Trop zaprowadził mundurowych do jednego z mieszkań na łódzkich Bałutach. Mundurowi musieli sforsować drzwi, by dostać się do środka. Ostatecznie 8-latek wrócił bezpiecznie pod opiekę swojej babci. Z kolei matka chłopca i jej partner zostali zatrzymani i umieszczeni w policyjnym areszcie, gdzie usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego, zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz uprowadzenia małoletniego.

Matka chłopca trafi za kratki

- W toku postępowania ustalono, że wyrokiem z 26 października 2023 roku podejrzana została uprzednio skazana za przestępstwa z art. 207 § 1 i § 1a kk (znęcanie) na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Jednocześnie orzeczono wobec niej dozór kuratora sądowego oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Ponadto postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 25 kwietnia 2023 roku ograniczono władzę rodzicielską 41-latki nad małoletnim synem - przekazał prok. Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak dodał, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Tak też się stanie w przypadku 41-latki. - W przedstawionej sytuacji Prokurator uznał, iż zaszły warunki do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności - poda prok. Jasiak.

Galeria zdjęć 6

Sonda
Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORWANIE
DZIECKO