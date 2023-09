Blisko pół tysiąca dzieci z in vitro w Łodzi. Program robi furorę w całej Polsce

Kierowcy czekają na to od dawna. Autostrada z Łodzi do Warszawy będzie mieć 3 pasy ruchu!

Łódzki program in vitro - przygotowany przy współpracy z prof. Sławomirem Wołczyńskim, wybitnym specjalistą i badaczem tej gałęzi medycyny - działa od 2016 roku. Projekt od początku notuje bardzo dobre wyniki, osiągając skuteczność sięgającą 50 proc. W ciągu 8 lat - w ramach obydwu edycji programu in vitro - na świat przyszło 476 dzieci. Tylko w drugiej edycji wzięło w nim udział 525 par, a na świat przyszło 120 dzieci. Na tym jednak nie koniec, gdyż kolejne maluchy są już w drodze.

Z doświadczeń Łodzi postanowiły skorzystać inne samorządy. Liczne rozmowy, konsultacje, a także podpisane bezpłatne umowy licencyjne zaprocentowały terytorialnym rozszerzeniem programu in vitro, z którego korzysta obecnie 18 samorządów w całej Polsce.

- Pierwszym miastem, które dostrzegło ten potencjał był Sosnowiec. Od tego momentu upłynęło 7 lat, a kolejnych 17 miast skorzystało ze skutecznych łódzkich doświadczeń - mówi prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. - W tym roku do tego grona dołączyły m.in. Zduńska Wola, Przemyśl oraz Bytom.

Do łódzkiego programu in vitro mogą zgłaszać się pary będące w związku małżeńskim lub partnerskim. Maksymalny wiek kobiety to 40 lat (w wyjątkowych sytuacjach – 42). Pary zakwalifikowane do programu mogą otrzymać 5 tys. zł dotacji do jednej procedury in vitro, a łącznie wnioskować o trzy takie zabiegi. Osoby starające się o dofinansowanie muszą mieszkać w Łodzi i tu rozliczać się z podatków.