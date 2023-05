Sąsiad chciał go zabić za pstrykanie palcami. „Być może go sprowokowałem”

Atak nożownika w domu dziecka w Tomisławicach. Jaki jest stan poszkodowanych?

Co się działo 9 maja wieczorem, gdy w domu dziecka w Tomisławicach doszło do ataku nożownika? W wyniku zdarzenia zginęła 16-letnia Oliwia W., o której zabicie jest podejrzany jej chłopak - starszy o 3 lata Daniel M. Napastnik w czasie ucieczki z miejsca przestępstwa zranił też 9 innych osób, z których 5 zostało hospitalizowanych, ale z obrażeniami niezagrażającymi ich życiu. Dwie opuściły już placówkę, natomiast w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pozostają dwaj 13-latkowie. - Jeden z chłopców z licznymi ranami kłutymi przeszedł poważną operację w klinice chirurgii i przebywa na tym oddziale. Jego stan jest stabilny. Drugi z nastolatków doznał jednej rany, ale jej charakter wymagał umieszczenia go na oddziale neurochirurgii - mówi serwisowi Fakt.pl rzecznik szpitala Adam Czerwiński. W gronie poszkodowanych jest też opiekunka domu dziecka, która w czasie ataku pełniła dyżur. Wszyscy wychowankowie placówki zostali przeniesieni do innego miejsca.

Podejrzany o zbrodnię 19-latek został przesłuchany

Domniemany sprawca został zatrzymany w swoim domu ok. godzinę po ataku. Był trzeźwy, ale pobrano od niego krew na obecność środków odurzających. Usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa pięciu osób.

- Podejrzany przyznał się do użycia noża i zabójstwa, a także potwierdził znajomość z pokrzywdzoną. Zeznał że do budynku dostał się przez okno, ale nie potrafił jednocześnie wskazać bezpośredniego motywu swojego postępowania, więc to będzie też przedmiotem śledztwa - powiedziała Jolanta Szkolnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Brat zabitej 16-latki mówi, co się wydarzyło

Głos ws. tragedii w Tomisławicach zabrał brat zabitej 16-latki, który z wielkim trudem opowiedział, co się działo feralnego wieczoru.

- Mama nagle powiedziała, że musimy jechać do domu dziecka. Nie chciała mi powiedzieć, dlaczego, ani co się stało. Kiedy dojechaliśmy... To wyglądało... Nieciekawie to wyglądało. Było dużo krwi... - mówi mężczyzna serwisowi Fakt.pl.

Piątek to ostatni dzień żałoby, jaką ogłosił w związku ze zdarzeniami w domu dziecka w Tomisławicach burmistrz Warty.

Krwawa rzeź w domu dziecka. 16-latka nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.