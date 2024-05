Koszmarny wypadek

Był taki huk, że ludzie wyjrzeli przez okna. Kobieta staranowana na chodniku. Toyota rozbiła się o kamienicę [ZDJĘCIA]

Do fatalnego wypadku doszło w środę, 29 maja, w Zduńskiej Woli, gdzie kierowca toyoty wjechał na chodnik i potrącił kobietę. Jego auto zatrzymało się dopiero, uderzając w ścianę znajdującej się obok kamienicy. Jak wstępnie informuje policja, chwilę wcześniej mężczyzna z nieznanych przyczyn zjechał z ronda. Zarówno on, jak i piesza trafili do szpitala.